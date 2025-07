Burgauer Kultursommer startet mit einer Reise durch das Johann-Strauß-Universum

Burgauer Kultursommer, und das schon zum zehnten Mal: Das traditionelle „Classic Opening“ der Veranstaltungsreihe stand im Zeichen des musikalischen Jahresregenten Johann Strauß Sohn, dessen 200. Geburtstag heuer gefeiert wird. Das Johann-Strauß-Ensemble der Wiener Symphoniker gab in seinem Konzert, das wetterbedingt in der Kapuzinerhalle stattfand, einen Überblick über dessen Schaffen. Dessen musikalischer Leiter führte mit Humor durch den Abend, was beim Publikum gut ankam. Unterdessen erklärte Co-Organisator Hermann Skibbe unserer Redaktion, wieso der diesjährige Kultursommer erst im Winter endet.

