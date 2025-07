Zehn Jahre Kultursommer in Burgau: Das Programm mit Musiklegenden und Heimatkünstlern

Vom 23. Juli bis zum 27. Juli 2025 feiert Burgau das zehnjährige Bestehen ihres Kultursommers. Das abwechslungsreiche Reiseprogramm hat die Stadt in einer Pressemitteilung vorgestellt: An sechs Tagen bietet die Markgrafenstadt Musiklegenden, Ausnahmekünstler und Kreativität aus heimischen Gefilden in der historischen Umgebung des Schlosshofes und der Kapuziner-Halle in Burgau. „Zehn Jahre Kultursommer, das ist ein großartiges Jubiläum für unsere Stadt. Unsere Organisatoren haben auch heuer keine Mühen gescheut und ein tolles, abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, da ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei“, freut sich Erster Bürgermeister Martin Brenner.

Den Auftakt bildet am Mittwoch, 23. Juli, das Classic Opening mit dem Johann Strauss Ensemble der Wiener Symphoniker. Am Donnerstag, 24. Juli, erfüllen emotionale Klangwelten den Schlosshof: Das United String Voice Ensemble und die A-Kapella-Formation Magpie Alley sorgen für entspannte Stunden unter freiem Himmel.

Burgau feiert den zehnten Kultursommer: Ein musikalisches Jubiläumsevent

Der Freitag, 25. Juli, steht ganz im Zeichen der Rockmusik. Den Anfang machen zunächst die überregional bekannten Rockheroes, gefolgt von der Burgauer Band B-Town Boomers, die an diesem Abend ihre Premiere feiert. Am Samstag, 26. Juli, verwandelt sich der Schlosshof erstmals in eine italienische Piazza: Die Tribute-Band Do ve c‘è musica bringt mit den größten Hits von Eros Ramazzotti mediterranes Flair nach Burgau. Besucher dürfen sich laut der Stadt Burgaz auf einen Abend freuen, der die „Burgau-italienische“ Freundschaft in den Mittelpunkt stellt und sie vor stimmungsvoller Kulisse feiert.

Am Sonntag, 27. Juli, wartet das Jubiläumsprogramm mit einem vielfältigen Familientag auf: Der Tag beginnt mit einem Open-Air-Gottesdienst mit anschließenden Frühschoppen mit Blasmusik bei freiem Eintritt. Am Nachmittag tritt die Musikschule Mindeltal mit einem Sommerkonzert auf, bevor das Klarinettenensemble Interclarinet mit einem „Best of“-Programm den letzten Kultursommerabend im Juli abrundet.

Den musikalischen Schlusspunkt des Kultursommers setzt das große Rock-n-Roll-Finale am 18. Dezember in der Kapuziner-Halle. Günther Sigl – Frontmann, Sänger und Songwriter der bayerischen Kult-Rock-n-Roll-Band Spider Murphy Gang – ist mit seiner Band in der Kapuziner-Halle zu Gast.

Schlusspunkt des Kultursommers im Dezember mit Günther Sigl

Karten zum Jubiläumskultursommer gibt es im Vorverkauf beim Kulturamt der Stadt Burgau, Kerzen Bader, der Buchhandlung Pfob, online unter reservix.de und unter www.burgau.de/Kultursommer sowie an der Abendkasse.

Da es direkt am Schloss Burgau keine Parkmöglichkeiten gibt, empfiehlt die Stadt Besuchern der Open-Air-Konzerte die ausgewiesenen öffentlichen Parkmöglichkeiten in der Innenstadt und der näheren Umgebung zu nutzen. Auch der Parkplatz am Eisstadion sowie des städtischen Freibads könne genutzt und der restliche Weg zum Schloss zu Fuß zurückgelegt werden. (AZ)