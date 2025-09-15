Icon Menü
Burgauer Mann erpresst: Intime Bilder führen zu Zahlungsforderungen im Chat

Burgau

59-Jähriger von Chatpartnerin erpresst: Burgauer erstattet Anzeige bei der Polizei

Der Mann soll über einen Chat intime Bilder an eine unbekannte Person geschickt haben. Diese soll anschließend damit gedroht haben, die Fotos zu veröffentlichen.
    • |
    • |
    • |
    Ein 59-jähriger Mann aus Burgau schickte Bilder von sich an eine unbekannte Person im Internet.
    Ein 59-jähriger Mann aus Burgau schickte Bilder von sich an eine unbekannte Person im Internet. Foto: Marcus Brandt, dpa (Symbolbild)

    In Burgau hat ein Mann bei der Polizei Anzeige erstattet. Der 59-Jährige soll vorgeblich von einer Frau über einen Messengerdienst erpresst worden sein. Wie die Polizei mitteilt, tauschte der Mann mit der unbekannten Täterin über einen Chat intime Bilder aus. Daraufhin soll er von der Frau aufgefordert worden sein, eine Zahlung im Rahmen eines niedrigen, vierstelligen Betrages zu leisten. Ansonsten würde sie die Bilder im Internet hochladen. Der 59-Jährige ging auf die Forderung ein. Er soll geglaubt haben, damit eine Veröffentlichung zu verhindern, so die Polizei. Als jedoch weitere Geldforderungen kamen, erstattete er Anzeige. (AZ)

