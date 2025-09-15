59-Jähriger von Chatpartnerin erpresst: Burgauer erstattet Anzeige bei der Polizei

In Burgau hat ein Mann bei der Polizei Anzeige erstattet. Der 59-Jährige soll vorgeblich von einer Frau über einen Messengerdienst erpresst worden sein. Wie die Polizei mitteilt, tauschte der Mann mit der unbekannten Täterin über einen Chat intime Bilder aus. Daraufhin soll er von der Frau aufgefordert worden sein, eine Zahlung im Rahmen eines niedrigen, vierstelligen Betrages zu leisten. Ansonsten würde sie die Bilder im Internet hochladen. Der 59-Jährige ging auf die Forderung ein. Er soll geglaubt haben, damit eine Veröffentlichung zu verhindern, so die Polizei. Als jedoch weitere Geldforderungen kamen, erstattete er Anzeige. (AZ)

89331 Burgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Anzeige Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis