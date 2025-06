In Burgau hat es wieder geklapp(er)t: So schön war das Storchenfest

Finni und Fanni, so heißen die beiden Jungstörche beim Farbenhaus Burgau. Mit einer Storchentaufe und dem Segen, stellvertretend für die Störche in der Markgrafenstadt, durch die evangelische Pfarrerin Tina Griffith hatte am Samstag das Burgauer Storchenfest begonnen. „Es klapp(er)t in Burgau“, das war wieder das Motto des Familientags, bei dem sich in diesem Jahr in der Innenstadt erneut alles um den Storch drehte.

Icon Galerie 60 Bilder Unter dem Motto "Es klapp(ert) in Burgau" war im Stadtkern der Markgrafenstadt wieder bis spät in die Nacht jede Menge Spaß und Unterhaltung angesagt.

Um einen der zahlreichen Preise zu gewinnen, galt es am Nachmittag bei der Kinder-Storchen-Rallye, eine ganze Reihe an Aufgaben zu lösen. Neu war in diesem Jahr die Bälle-Rallye, bei der hunderte kleine Bälle vom Schlossberg in Richtung des Stadttors rollten. Am Abend waren wieder Live-Musik und Party angesagt: Rund um die vier Bühnen in Burgaus Mitte wurde einmal mehr bis Mitternacht getanzt und gefeiert – nicht im Regen, wie im vergangenen Jahr, sondern bei angenehm warmen Sommertemperaturen.