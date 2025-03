Fahnenübergabe: Burkhardia regiert jetzt in Jettingen-Scheppach

„Auweh, zwölfe isch ja scho vorbei.“ Nein, Jettingens Bürgermeister Christoph Böhm hatte nicht das Zwölf-Uhr-Läuten vergessen. Zur Fahnenübergabe am Fasnachtssonntag am Jettinger Rathaus waren so viele Leute gekommen, dass sich eine solche schon einmal etwas verzögern kann. Mit der Übergabe der Fahne und des Rathausschlüssels regiert jetzt der Fasnachtsverein Burkhardia über den Markt. Vorher aber hatten sich Bürgermeister, Präsident Johannes Luible und der Hanswurst (Peter Goldstein) noch eine ganze Menge zu sagen – in Gedichtform, auf Schwäbisch und unter einem strahlend blauen Jettinger Fasnachtshimmel.

