4-jähriger Bub fällt in Burtenbach in eine Wasserzisterne

Ein 4-jähriger Junge hatte am Freitagmorgen gegen 08.30 Uhr einen großen Schutzengel an seiner Seite. Wie die Polizeiinspektion aus Burgau mitteilt, wurde über die Integrierte Leitstelle Krumbach mitgeteilt, dass ein Kind in eine Wasserzisterne gefallen war. Die 31-jährige Mutter befand sich laut Polizeiangaben mit ihren 4- und 3-jährigen Söhnen auf einem Grundstück am Schertlinpark in Burtenbach bei einer Bekannten. Die 31-Jährige sollte nach dem Anwesen der befreundeten Bekannten schauen und deren Tiere versorgen. Währenddessen blieb der jüngere Sohn blieb im Haus. Der ältere Sohn ging mit der Mutter in den Garten, um die Hühner zu füttern. Im Garten befand sich eine Wasserzisterne, welche mit einem Betondeckel verschlossen war. Der Deckel lag allerdings nicht komplett auf dem Schacht, da sich in der Zisterne eine Tauchpumpe befand, heißt es weiter im Polizeibericht. Der 4-jährige Junge lief über den Deckel, dieser kippte und der Bub fiel in die etwa drei Meter tiefe Zisterne.

Nachbar und Feuerwehr Burtenbach retten das Kind unverletzt aus der Zisterne

Der Wasserstand in der Zisterne war über einen Meter hoch. Der Junge konnte sich glücklicherweise an dem Kabel der Pumpe festhalten. Die Mutter verständigte gleich den Notruf. Ein 49-jähriger Nachbar, welcher auf die Situation aufmerksam wurde, kam hinzu und half das Kind, zusammen mit der alarmierten Feuerwehr Burtenbach, aus der Zisterne zu holen. Bei der Untersuchung durch den Rettungsdienst wurde festgestellt, dass der Junge nicht verletzt wurde. Er wurde aber vorsorglich in eine Kinderklinik gebracht. (AZ)