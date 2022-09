Am Pferdetransporter platzt plötzlich ein Reifen

Glück im Unglück haben die junge Fahrerin des Transporters und ihre Pferde. Bei dem Unfall entsteht nur Sachschaden.

Die 23-jährige Fahrerin eines Pferdetransporters befuhr am Freitag gegen 17.45 Uhr die Staatsstraße 2025 von Münsterhausen in Richtung Jettingen. Kurz nach der Abfahrt Richtung Dinkelscherben platzte laut Polizei an dem Transporter der rechte vordere Reifen.

Das Fahrzeug schrammte deswegen an der rechten Leitplanke entlang, bevor es zum Stehen kam. Weder die Fahrerin noch die transportierten Pferde wurden verletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich der Polizei zufolge auf etwa 2500 Euro belaufen. (AZ)