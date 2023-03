Ambulanter Dienst der Rummelsberger Diakonie in Burtenbach wird 25

Beim Ambulanten Dienst in Burtenbach wird dreifach gefeiert. Die Leiterin Inge Endres und Stellvertreterin Alexandra Agerer sind 25 Jahre dabei.

Der Ambulante Dienst im Diakoniezentrum Burtenbach betreut seit 25 Jahren selbstständige sowie pflegebedürftige Seniorinnen und Senioren in ihren eigenen Wohnungen, Häusern oder im betreuten Wohnen. Die Leiterin Inge Endres und ihre Stellvertreterin Alexandra Agerer sind dem Ambulanten Dienst in der Marktgemeinde bereits seit der Gründung treu.

Ein gebrauchter Opel war das erste Dienstfahrzeug. "Vieles war für uns Neuland", sagt Endres, die seit gut 18 Jahren Pflegedienstleitung ist. Die gelernte Kinderkrankenschwester erinnert sich gerne an die Anfänge zurück: "Mit unserem großen Enthusiasmus wollten wir die ganze Welt retten.“

Ein selbstständiges Leben zu Hause führen

Die Ambulante konnte sich neben zwei anderen privaten Pflegediensten in Burtenbach in einem Umkreis von zehn Kilometern als feste Größe etablieren. Inzwischen schätzen 90 Bürgerinnen und Bürger den Ambulanten Dienst besonders für den diakonischen Geist. "Die positiven Rückmeldungen bestätigen unsere Arbeitsweise", sagt Endres. Der Mensch sei stets als Individuum im Mittelpunkt und soll auch im fortgeschrittenen Alter ein selbstständiges Leben zu Hause führen können.

Der Ambulante Dienst der Rummelsberger Diakonie in Burtenbach feiert 25. Jubiläum. Ebenfalls die Leitung Inge Endres und Stellvertreterin Alexandra Agerer. Foto: Rummelsberger

In den vergangenen 25 Jahren erlebte der Ambulante Dienst auch Durststrecken. Ein größerer Einzugsbereich stellte sich als nicht rentabel heraus. Stattdessen fokussierte sich das Angebot auf Burtenbach und Umgebung. Die Corona-Pandemie führte vor allem zu hohen Ausfallzeiten, die schwer zu kompensieren waren. "Dennoch sind wir vergleichsweise gut durch diese Zeit gekommen", sagt Endres. "Was auch daran liegt, dass wir ein gutes Team sind, das offen Konflikte anspricht und lösen kann."

Das Personal immer gut behandeln

Einige der aktuell 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben keine Fachqualifikation, sondern sind Quereinsteiger. Endres legt besonders Wert darauf, dem Personal Mut und Begeisterung an die Hand zu geben. Mehr als die Hälfte des Kollegiums ist über 50 Jahre alt, was der selbst 58-Jährigen Sorge bereitet. Um auch weiterhin für jüngere Arbeitskräfte attraktiv zu sein, "sind wir wesentlich flexibler als früher und gehen auf die Lebensumstände der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein", sagt Endres. So war es früher nicht üblich, dass Mütter angepasste Arbeitszeiten hatten. "Das Personal sollte immer gut behandelt werden und der Dienstplan flexibel angepasst werden", empfiehlt Endres. So soll es auch die nächsten 25 Jahre sein. Bei einem Sommerfest soll wie sonst auch bei der Arbeit mit großer Begeisterung gefeiert werden. (AZ)