Bei Burtenbach werden zwei neue Radwege gebaut

Plus 2023 entsteht eine Radwegverbindung von der Staatsstraße nach Oberwaldbach. Eine weitere ist geplant zwischen Kemnat und Ursberg.

Im Zuge der vom Freistaat Bayern ausgerufenen Initiative „Radoffensive Klimaland Bayern“ hatte sich der Markt Burtenbach für mehrere Projekte beworben und entsprechende Anträge gestellt. Eines davon wurde ausgewählt – das Einzige im Landkreis Günzburg, wie Bürgermeister Roland Kempfle in der jüngsten Sitzung des Burtenbacher Marktgemeinderats informierte: Der Bau eines interkommunalen Radwegs zwischen dem Ortsteil Kemnat und Ursberg, ein Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde Ursberg sowie der Märkte Burtenbach, Münsterhausen und Neuburg an der Kammel.