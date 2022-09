Burtenbach

vor 18 Min.

Bürgermedaillen für Xaver Neuburger und Edwin Schnitzlein aus Burtenbach

Plus Burtenbach hat zwei weitere Träger der Bürgermedaille. Bei dem Festakt am Sonntag im Rathaus wurden gleichzeitig drei ausgeschiedene Marktgemeinderatsmitglieder verabschiedet.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Wenn eine Gemeinde an eine verdiente Persönlichkeit die Bürgermedaille verleiht, dann erfolgt diese Würdigung in einem feierlichen Rahmen. In Burtenbach geschah dies am Sonntag zum zweiten Mal in der Geschichte des Marktes. In einem Festakt, musikalisch begleitet von der Familie Schlittenbauer aus Burtenbach, wurde diese Ehre Xaver Neuburger und Edwin Schnitzlein zuteil – beide gehörten zudem bis 2020 dem Marktgemeinderat an. Mit ihnen verabschiedete Bürgermeister Roland Kempfle mit André Heichel, Josef Nersinger und Karl Veit drei weitere ehemalige Mitglieder des Marktgemeinderats. Zu den Festgästen zählten auch die beiden Altbürgermeister des Marktes, Walter Gruber und Hans Rößner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .