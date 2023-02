Burtenbach: Neue Führung bei Trailerhersteller Kögel

Neu dabei ist Markus Unterstein, der das operative Geschäft des Unternehmens in einer Doppelspitze leitet. Was die Aufgaben des Managers sind und was sich die Firma davon verspricht.

Generationenwechsel bei der Kögel Trailer GmbH: Markus Unterstein verstärkt als CFO und COO die Geschäftsleitung des Burtenbacher Fahrzeugbauers. Gemeinsam mit Kögel-CEO Christian Renners wird der Finanzchef "die Zusammenarbeit der einzelnen Kögel-Geschäftsbereiche zusätzlich stärken und Kögel noch erfolgreicher im internationalen Markt positionieren", wie das Unternehmen mitteilt.

Als "Tandem" für Trailerhersteller Kögel im Einsatz

Mit Beginn dieses Monats hat der 45 Jahre alte Unterstein die Position des CFO (Chief Financial Officer) und des COO (Chief Operating Officer) in der Geschäftsführung von Kögel übernommen. Damit verantwortet er an der Seite von Kögel-CEO Renners die Bereiche Einkauf, Finanzen, Controlling, IT und Personal des Fahrzeugbauers mit Sitz in Burtenbach. In dieser Doppelspitze werden sie zukünftig auch das operative Geschäft weiterentwickeln. Der studierte Betriebswirt und gelernte Industriekaufmann tritt die Nachfolge des bisherigen Finanzvorstands Thomas Heckel, 62, an, der in den Ruhestand gewechselt ist. Mit diesem Schritt sei eine geregelte Amtsübergabe sichergestellt worden, so die Firma.

Ebenso wie Heckel wird Unterstein die gleiche Funktion beim Schwesterunternehmen Humbaur GmbH verantworten. Inhaber beider Hersteller von Anhängern und Aufbauten ist der Gersthofer Unternehmer Ulrich Humbaur. Durch die Personalunion ist es den beiden Firmen möglich, unter anderem bei Einkauf und IT effiziente Synergien zu erzielen.

Unterstein ist Finanzexperte mit langjähriger Erfahrung in leitenden Funktionen

Markus Unterstein ist ein profilierter Finanzexperte und blickt auf eine langjährige Karriere in leitenden Funktionen zurück. So verantwortete er zuletzt über mehr als zehn Jahre die Position des CFO im Vorstand eines international tätigen Familienunternehmens der Maschinenbaubranche mit Sitz in München. Davor war er als Leiter Einkauf und Finanzen sowie Mitglied der Geschäftsleitung bei einem Zulieferunternehmen der Automobil-, Industrie- und Pharmabranche tätig.

„Nutzfahrzeuge und Fahrzeugbau haben mich schon immer fasziniert. Ich schätze ihre hohe Sichtbarkeit auf der Straße und ihren großen Nutzen im alltäglichen Leben. Daher habe ich die Aufgabe bei Kögel begeistert angenommen“, erklärt Unterstein. Und weiter: „Kögel bietet qualitativ sehr hochwertige Produkte und Dienstleistungen an. Zudem besitzt das Unternehmen ein sehr großes Wachstumspotenzial. Ich freue mich sehr, dass ich dazu beitragen darf, dieses Potenzial auszuschöpfen. Diese Aufgabe gehe ich mit großer Energie und in enger Zusammenarbeit mit Kögel-CEO Christian Renners sowie dem gesamten Kögel-Team an.“

Personalgewinnung und -pflege steht oben auf der Agenda bei Kögel=

Neben den operativen Prozessen will der Finanzexperte auch den Bereich Personal zusätzlich stärken. Daher wird sich Manager Unterstein für die Gewinnung von Fachkräften in der wirtschaftlich starken Region Bayerisch-Schwaben sowie für die Förderung von Talenten und die Motivation aller "Kögelianerinnen" und "Kögelianer" mithilfe von progressiven Maßnahmen einsetzen.

Einblick in eine Halle des Burtenbacher Trailerherstellers. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

„Gemeinsam werden wir Kögel mit großer Dynamik und einem tieferen Prozessverständnis weiterentwickeln, um unsere selbst gesteckten, ambitionierten Ziele im internationalen Markt zu erreichen. Dabei gilt unser gemeinsames Hauptaugenmerk der strategischen Orchestrierung der verschiedenen Geschäftsbereiche“, ergänzt Christian Renners. Dazu würden die "profunden betriebswirtschaftlichen Kenntnisse von Markus Unterstein sowie seine ausgeprägte Affinität zu Industrieprodukten und zu Technologie sowie seine operativen Kompetenzen" beitragen. (AZ)