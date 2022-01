Burtenbach

vor 17 Min.

Burtenbach will noch mehr Radwege realisieren

Plus Der Burtenbacher Marktgemeinderat will das Radwegenetz mithilfe von Förderprogrammen weiter ausbauen. Welche Strecken überhaupt infrage kommen.

Von Peter Wieser

Im Markt Burtenbach gäbe es eine ganze Reihe an Möglichkeiten, das Radwegenetz noch intensiver auszubauen. Das ist auch so gewollt, zumal es verschiedene Förderprogramme gibt, die das Realisieren von Radwegen stärken sollen. Eines ist das Programm „Radoffensive Klimaland Bayern“, zu dem Bürgermeister Roland Kempfle in der jüngsten Sitzung des Burtenbacher Marktgemeinderats informierte.

