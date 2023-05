Burtenbach

06:00 Uhr

Burtenbach will seniorengerechtes Wohnen vorantreiben

Das Schertlinhaus 1 (Mitte) steht seit mehr als zehn Jahren leer. Dort könnte seniorengerechtes Wohnen entstehen, was in Burtenbach künftig eine wichtige Rolle spielen soll, entstehen.

Plus Welche Rolle das "Areal Schertlinhaus" dabei spielt. Auch das Baugebiet "Schäferberg" und Windenergie waren Thema im Marktgemeinderat.

Von Peter Wieser

Seit mehr als zehn Jahren steht das früher von den Rummelsberger Anstalten als Alten- und Pflegeheim genutzte Schertlinhaus 1 leer. Dem Vorhaben zweier Investoren, dass darin Wohnungen entstehen könnten, hatte der Burtenbacher Marktgemeinderat seinerzeit nicht zugestimmt – allein schon wegen nicht vorhandener Stellplatzflächen wie auch der nur über schmale Verkehrswege möglichen Anbindung. Um eine geordnete, verträgliche und auf die spezifischen Gegebenheiten des Geländes abgestimmte Nutzung zu erreichen, hatte der Marktgemeinderat deshalb bereits im Herbst 2020 die Aufstellung des Bebauungsplans "Areal Schertlinhaus" beschlossen. Das Plangebiet befindet sich östlich des Rathauses und nördlich der Schulstraße und grenzt im Norden an den Schertlinpark an. Zudem befinden sich der ökologisch wertvolle Schertlinpark, die evangelische Kirche, das Rathaus sowie Grundschule und Kindergarten in unmittelbarer Nähe.

Zentraler Punkt des Bebauungsentwurfs ist die Ausweisung von Flächen für den Gemeingebrauch. Insbesondere seniorengerechte Wohnquartiere sollen künftig in Burtenbach eine wichtige Rolle spielen. Planer Thomas Wiegand vom Ingenieurbüro Kling Consult, der in der jüngsten Sitzung des Burtenbacher Marktgemeinderats den Planungsentwurf erläuterte, erklärte: Für altersgerechtes Wohnen in Burtenbach sei das Schertlinhaus 1 allein schon aufgrund der idealen Lage geradezu prädestiniert. In nächster Nähe befinden sich Allgemeinarzt-, Zahnarzt-, Physiotherapie- und Ergotherapiepraxen. Im östlich gelegenen Alten- und Pflegeheim mit ambulantem Pflegedienst könnten zudem Synergieeffekt entstehen, und mit dem Schertlinpark ist eine herausragende Erholungsfläche vorhanden. In der Nutzung als Pflege- und Betreuungseinrichtung sind weit weniger Stellplätze erforderlich als bei einer reinen Wohnnutzung. Auch das Verkehrsaufkommen ist deutlich geringer. Der Marktgemeinderat stimmte der vorliegenden Entwurfsplanung des Bebauungsplans "Areal Schertlinhaus" einstimmig zu, deren öffentliche Auslegung nun erfolgt.

