Das Neujahrskonzert des Musikvereins Burtenbach wird zur Europareise

Vertonte deutsche Geschichte, die Hitze Spaniens, die Stille der Berge und Liebe in Paris – große europäische Musikvielfalt erleben Konzertgäste in Burtenbach.

Bevor die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Burtenbach am Samstagabend ihre Instrumente in die Hand nehmen konnten, hatten sie einiges zu tun: Der Andrang an Besuchern war so groß, dass sie Stapel um Stapel weitere Stühle in die Burggrafenhalle schleppen und aufstellen mussten. Schließlich spielten sie gut gelaunt ein abwechslungsreiches Konzert vor vollem Haus.

Den Auftakt machten die kleinen Nachwuchskünstler vom Vororchester des Musikzentrums Mindeltal, die unter der Leitung von Sarah Weng das Neujahrskonzert mit vier Beiträgen eröffneten. Mit einer verkürzten Version von Beethovens neunter Sinfonie zeigte die Orchesterleiterin, welchen Anspruch sie an ihr Jugendorchester hat. Mit einem "Beetle Boogie" und "Baby Shark" überzeugten sie ebenso wie mit der Zugabe, einem der Weihnachtszeit entsprechenden, fröhlichen "Jingle Bells".

50 Jahre Berliner Geschichte in musikalischen Bildern

Mit der festlichen "Concert Prelude" des zeitgenössischen englischen Komponisten Philip Starke stimmten die Burtenbacher Musikantinnen und Musikanten unter Lina Schlittenbauer auf das Neujahrskonzert ein. Das sollte die Besucherinnen und Besucher auf eine Reise durch Europa und Afrika entführen, die ihre Parallelen in der Vereinsgeschichte hat. Ernst Bommer führte heiter entspannt durch den Abend, wobei er sich auf die Erlebnisse seiner Musikerkolleginnen und -kollegen konzentrierte und so einen charmanten Einblick in das Vereinsleben gewährte. Die erste vorgestellte Reise führte nach Berlin, was mit Erinnerungsbildern dokumentiert wurde. Musikalisch nahmen sie das Thema mit dem Stück "Köpenick" auf. Komponist Markus Götz gibt darin die bewegte Geschichte des Köpenicker Blasorchesters wieder. Er schickt die Instrumentalisten durch die Höhen und Tiefen einer 50-jährigen Geschichte: mit festlicher Eröffnung, dem Entwicklungsweg der Formation bis hin zu so einschneidenden geschichtlichen Ereignissen wie dem Mauerfall.

Dem Trubel der Metropole kann man, so Bommer, in der Stille der Berge entkommen. Die Burtenbacher haben in den vergangenen Jahren einige Bergmessen gestaltet. Eine Tradition, die Lina Schlittenbauer mit dem Werk "Eiger" des amerikanischen Komponisten James Swearingen fortführt. "Eiger" ist wie eine in Musik übertragene Gipfelbesteigung, mit dramatischen Szenen, ruhigen Ausblicken über eine grandiose Landschaft und heldenhaften Gipfelstürmergefühlen. Für die Musikerinnen und Musiker war die Interpretation nach den anspruchsvollen Auftaktstücken dagegen eine kleine Verschnaufpause. Vor der Pause präsentierte die Kapelle den Gute-Laune-Marsch "Mars der Medici" von Johan Wichers.

Stierkampf, Liebe und Weinkeller

Dem gedanklichen Ausflug nach Italien folgte ein Abstecher nach Spanien: Hitze, Sand, Stierkampf, Kastagnetten, Flamenco: das ganze Spektrum spanischer Musikgeschichte. Ausgerechnet ein Japaner führte die Burtenbacher vom feurigen Süden Europas zu seinem Herzen – nach Paris, der Stadt der Liebe und der Künstler. Das Medley von Toshio Mashima, zusammengefügt aus den berühmtesten französischen Chansons, verfehlte seine Wirkung nicht. Die von Angelo Angermayer auf dem traditionellen Instrument der Musettes, dem Akkordeon, begleitete Komposition weckte Sehnsucht nach der Seine.

Zurück in Mitteleuropa ging es mit Stefan Stranger in den Weinkeller. Die zünftige Polka sei, so Bommer, eine Erinnerung an fröhliche Weinfeste, zu denen auch der Blasmusikverein seinen Beitrag leistet. Mit einem weiteren Medley "The Lion King" (Der König der Löwen), das einen Ausflug in die Welt der Musicals unternahm, endete der offizielle Teil des Konzerts. Natürlich durfte eine Zugabe nicht fehlen: Mit Monty Pythons "Always Look on the Bright Side of Life" verbreitete der Musikverein Burtenbach noch einmal gute Laune pur und wurde dafür so anhaltend bejubelt, dass er die Aufforderung zum Optimismus gleich zweimal vortragen musste, bevor sich die beschwingten Konzertbesucherinnen und -besucher auf den Heimweg machten.