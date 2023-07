Burtenbach

06:00 Uhr

Das Sunrise-Festival in Hirtenbach macht Tausende Besucher froh

Plus Reggae, Jamaika und Hanf-Burger: Das Festival in Burtenbach lockt wieder die Massen. Stamm- und Premierengäste genießen es vier Tage, einfach dabei zu sein.

Von Peter Wieser

Sunrise-Festival in Burtenbach – immer dasselbe? Gewiss nicht, vielleicht immer etwas ähnlich. Sunrise ist Kult, wenn dann das Wetter noch passt, erst recht. Und das passte. Von Donnerstag bis Sonntag stand Burtenbach vier Tage lang wieder ganz im Zeichen des Reggae. Zum 15. Mal übrigens – ein halbes Jubiläum.

Donnerstagabend, kurz nach 17 Uhr: "Die Stimmung ist bombig, alle sind gut drauf“, sagen Christoph und Brummi am Einlass. Noch geht es recht gemächlich zu. Der große Run kommt am Freitag und am Samstag. Zeit also, um entspannt eine Runde zwischen den Ständen zu drehen. Nicht nur viele der Besucherinnen und Besucher kommen bereits seit Jahren nach Burtenbach, auch die meisten der Händlerinnen und Händler mit ihren Ständen – teilweise sogar von weit her. Angeboten werden zum Beispiel Schmuck, Tücher in Grün-Gelb-Rot, viele mit Bob-Marley- oder mit Peter-Tosh-Motiv, Hüten, Bekleidung – oder sagen wir einfach Klamotten. Es ist eben alles da, was man bei einem Reggae-Festival gebrauchen kann. Einer der Händler ist Vito. Er stammt aus dem Senegal, lebt in Frankreich und ist bereits zum zehnten Mal beim Sunrise. Genauso Luke aus dem Ort Devon in Südengland: Jedes Jahr sei er hier, sagt er.

