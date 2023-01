Kreisstraße zwischen Burtenbach und Dinkelscherben ab Montag gesperrt

In der kommenden Woche ist die Kreisstraße von Burtenbach bis Dinkelscherben komplett gesperrt. Grund sind Gehölzpflegearbeiten. So verläuft die Umleitung.

Aufgrund von Gehölzpflegearbeiten wird die Kreisstraße GZ1 beziehungsweise die Kreisstraße A6 zwischen Burtenbach und Dinkelscherben von der Auffahrt zur Staatsstraße St2025 in Burtenbach bis zur Einmündung in die Staatsstraße St2027 bei Dinkelscherben gesperrt. Das teilt das Staatliche Bauamt in Krumbach am Freitag mit.

"Die notwendigen Gehölzpflegemaßnahmen werden in einer gemeinsamen Aktion zwischen dem Forstbetrieb Schloss Burtenbach und dem Staatlichen Bauamt Krumbach durchgeführt", so das Bauamt in seiner Pressemitteilung. Die dafür notwendige überörtliche Umleitung werde von der Straßenmeisterei Günzburg ausgeschildert. Diese führt von Burtenbach Richtung Norden nach Oberwaldbach/Freihalden und von dort über Gabelbach nach Dinkelscherben. Die Vollsperrung findet von Montag, 23. Januar, bis Freitag, 27. Januar, statt.

Rettungsfahrzeuge und Schulbusse können die Straße nutzen

Die umfangreichen Arbeiten im Straßenseitenraum könnten zur Wahrung der Verkehrssicherheit und des Schutzes der Arbeiter vor Ort nur unter Vollsperrung der Kreisstraße durchgeführt werden, erklärt Abteilungsleiter Henrik Vosdellen. Durch die Vollsperrung verkürzen sich die Forstarbeiten auf eine Woche. Das Staatliche Bauamt Krumbach bittet die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer um Verständnis für die Verkehrsbehinderungen.

Rettungsfahrzeuge, Schulbusse, ÖPNV sowie Fahrzeuge der Polizei sind jederzeit berechtigt, den Baustellenbereich während der Vollsperrung zu passieren. (AZ)