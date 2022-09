Fahrraddieb wird in Burtenbach auf frischer Tat ertappt

Ein aufmerksamer Mitarbeiter hat am Sonntag den Diebstahl eines E-Bikes auf einem Firmengelände in Burtenbach verhindert. Die Polizei nahm den Täter fest.

Ein Mitarbeiter einer Metall verarbeitenden Firma in Burtenbach beobachtete am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr, wie sich ein Mann auf dem Firmengelände aufhielt. Als er nach dem Rechten schaute, konnte er den Mann beobachten, wie er sich an einem E-Bike zu schaffen machte, das unversperrt abgestellt war. Als der Täter den Mitarbeiter bemerkte, ergriff er mit einem mitgebrachten Fahrrad die Flucht. Der Mann konnte an der Flucht gehindert werden und die hinzugezogenen Polizeibeamten nahmen ihn vorläufig fest.

Videoaufzeichnung belegt den versuchten Diebstahl

Durch Videoaufzeichnungen einer Überwachungskamera konnte laut Polizei später belegt werden, dass der Mann das E-Bike offensichtlich entwenden wollte. Da er gestört wurde, ließ er von der Tat ab. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 34-Jährigen, der zurzeit keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Nach Abklärung mit der Staatsanwaltschaft entließen die Beamten den Mann nach der Vernehmung. Das E-Bike wurde beim Diebstahlversuch leicht beschädigt. Gegen den 34-Jährigen erstatteten die Beamten Strafanzeige wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs. (AZ)