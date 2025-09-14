Icon Menü
Burtenbach: Fassade im Schertlinhaus mit Graffiti besprüht

Burtenbach

Fassade im Schertlinhaus mit Graffiti besprüht

Ein Unbekannter verunstaltet die Wände eines leerstehenden Bürogebäudes auch mit rechtsextremen Zeichen. Die Polizei sucht nach Zeugen.
    Ein Unbekannter hat die Hausfassade eines Bürogebäudes im Schertlinhaus in Burtenbach besprüht.
    Ein Unbekannter hat die Hausfassade eines Bürogebäudes im Schertlinhaus in Burtenbach besprüht. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein bisher unbekannter Täter den Außen- und Innenbereich eines leerstehenden Bürogebäudes im Schertlinhaus in Burtenbach besprüht. Laut Polizei wurden auch rechtsextreme Zeichen, wie ein Hakenkreuz, an der Hausfassade angebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Gegen den bislang unbekannten Täter wird wegen Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen und Sachbeschädigung durch Graffiti ermittelt. Zeugen, die Hinweise auf die Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Burgau unter der Telefon 08222/96900 zu melden. (AZ)

