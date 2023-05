Große Freude über den Neupriester in Burtenbach

Plus Die Pfarrgemeinde Burtenbach begeht die Heimatprimiz von Pater Franziskus Schuler aus dem Kloster Roggenburg.

Einen schönen Festtag bereitete Burtenbach seinem Neupriester Pater Franziskus Schuler aus dem Kloster Roggenburg bei seiner Heimatprimiz. Der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Werner Heichel ist glücklich darüber, dass die evangelische und die katholische Gemeinde im Ort bei der Vorbereitung zusammenwuchsen. Drei Musikkapellen und 17 Vereine beteiligten sich an dem Kirchenzug, der vom Schertlinpark über das Elternhaus des Primizianten zum schön geschmückten Sportgelände führte.

Der Festprediger Pater Pius Görres aus dem Passionistenkloster Schwarzenfeld im Bistum Regensburg bezog sich auf den Primizspruch von Pater Franziskus: "Und das Wort ist Fleisch geworden." Dieser weise darauf hin, dass der Logos, also das Wort, vor dem Ethos, also einer guten Lebensführung, stehe. Der Priester habe nicht nur darauf zu schauen, dass die Gläubigen ein gutes Leben führen, sondern sich auch zu Wort zu melden, wenn etwas nicht zum Wort Gottes passe.