Haus besprüht: Geschädigter setzt 10.000 Euro Belohnung aus

Drei von vier Fassaden eines Hauses haben Täter in Burtenbach besprüht. Die Polizei ermittelt. Vielleicht erhält sie auch Hinweise wegen einer ausgelobten Belohnung.

Es muss in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch passiert sein: Vandalen haben in Burtenbach ein großes, freistehendes Haus fast rundherum mir roter und schwarzer Farbe besprüht. Der Eigentümer ist entsetzt, Bewohner und Nachbarn sind es ebenfalls. Der Geschädigte hat noch am Mittwoch bei der Burgauer Polizei schriftlich hinterlegt, dass er eine Belohnung für die Ergreifung des Täters oder der Täter zahlen wird. Es geht um 10.000 Euro.

Nähere Infos folgen.