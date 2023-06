Burtenbach

18:05 Uhr

Haus mit Farbe beschmiert: "Grenzenloser Neid oder unglaublicher Hass"

Plus Nach der Sprüh-Attacke gegen ein Haus in Burtenbach setzt der Geschädigte vieles daran, die Täter ausfindig zu machen. Dazu gehören auch 10.000 Euro Belohnung.

Heinz Rößner ist bedient. So sehr, dass eine am Donnerstag anstehende Knieoperation verschoben werden musste, weil er sich davor so aufgeregt hatte. Nicht über den chirurgischen Eingriff. Aber über das, was mit seinem Eigentum, einem prächtigen Haus in Burtenbach ("Am Schertlinpark") geschehen ist. Bislang unbekannte Täter (vielleicht war es auch nur ein Täter) haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drei von vier Hausseiten mit schwarzer und roter Farbe besprüht. Vor 23 Uhr war niemand am Werk. Das kann eine Hausbewohnerin am Mittwochabend während eines Ortstermins mit der Redaktion bestätigen. "Mein Sohn war solange bei mir zu Besuch. Ihm ist, als er ging, nichts aufgefallen."

Das Miet- und Ferienhaus nach der Sprüh-Attacke. Foto: Till Hofmann

Am nächsten Morgen wurde das ganze Ausmaß der Spray-Attacke offenkundig. Eine gegenüber der "Residenz Amadeus" wohnende Nachbarin war einfach nur "entsetzt", als sie ihren Rollladen so um 7 Uhr hochzog. Damit war der Blick freigegeben auf eine besprühte Hausfassade. "Das gibt's doch nicht", dachte sie sich, verbunden mit der Frage, wer zu so etwas imstande ist – und vor allem warum.

