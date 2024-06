Kinder beschmieren einen Verbrauchermarkt in Burtenbach mit Farbe

Einen schlechten Scherz haben sich Kinder in Burtenbach erlaubt: Mit weißer Farbe haben sie einen Verbrauchermarkt beschmiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Verbrauchermarkt im Schleifweg in Burtenbach ist am vergangenen Wochenende offenbar von Kindern mit Farbe beschmiert worden. Nach Angaben der Polizei haben die Kinder den Markt in der Zeit von Samstagabend, 20 Uhr, bis Montagmorgen, 6 Uhr, verunstaltet. Zunächst schütteten sie einen Eimer mit weißer Farbe auf den Boden vor der Zulieferrampe. Danach nahmen sie die Farbe mit den Händen auf und beschmierten die Stahltüre des Hintereingangs damit. Aufgrund der Größe der Abdrücke kann es sich nur um Kinder handeln, ermittelten die Polizeibeamten. Personen, die Hinweise auf die Gruppe Kinder geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Burgau zu melden. Telefon: 08222/96900. (AZ)