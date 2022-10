Landkreis Günzburg macht auf große Bedeutung der Baumvielfalt aufmerksam

Plus Ein ganz besonderes Bekenntnis zu Bäumen und ihrer Vielfalt machte der Landkreis Günzburg bei einer Veranstaltung in Burtenbach. Jede Kommune erhielt eine Hainbuche.

Mit einer Imageveranstaltung in der mit Bäumen prachtvoll geschmückten Burggrafenhalle Burtenbach hat das Landratsamt das diesjährige Schwerpunktthema noch einmal einer breiteren Öffentlichkeit unter dem Motto "Baum im Fokus" nahegebracht. Die musikalische Umrahmung übernahmen Nico Kugelmann und Diego Schmid mit ihren Didgeridoos.