Burtenbach

06:30 Uhr

Landratsamt weist Kritik des Burtenbacher Zimmerers Eckert zurück

Plus Der Burtenbacher Zimmerer Michael Eckert hat dem Landratsamt vorgeworfen, ihm bei der Expansion Steine in den Weg gelegt zu haben. Was die Behörde dazu sagt.

Von Heike Schreiber

Die Vorwürfe von Zimmerer Michael Eckert gegenüber dem Landratsamt wiegen schwer. Nachdem der Burtenbacher lange Zeit auf die Genehmigung für die Expansion seiner Zimmerei warten musste, warf er der Behörde vor: „Ich hätte nicht gedacht, dass man als junges, aufstrebendes Unternehmen so viele Steine in den Weg gelegt bekommt.“ Im Kreisbauamt stößt seine Kritik auf Verwunderung, in einer schriftlichen Stellungnahme an unsere Redaktion heißt es, dass die Aussage „in keinster Weise“ nachvollzogen werden könne.

