Lkw-Fahrer hat bei Kontrolle in Burtenbach 1,1 Promille Alkohol

Wohl einen Glühwein zu viel hat ein Fahrer getrunken, bevor er in seinen Lastwagen stieg. Die Polizei zog den Mann mit 1,1 Promille aus dem Verkehr.

Bei einer Routinekontrolle in Burtenbach überprüften Kräfte der Polizeiinspektion Burgau am Dienstag gegen 21.30 Uhr den Fahrer eines Lastwagens. Dabei stellten die Beamten bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Ein Vortest ergab einen Wert von mehr als über 1,1 Promille Alkohol im Blut. Daraufhin ordneten die Polizisten bei dem Mann eine Blutentnahme an. Nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung entließen ihn die Beamten wieder. (AZ)