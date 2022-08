Motorradfahrer schlagen mit Stöcken auf Camper ein

In Burtenbach gibt es eine heftige Auseinandersetzung zwischen Motorradfahrern und Campern. Der Auslöser wirkt fast schon banal.

Eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am sogenannten Haindlesee zwischen Burtenbach und Kemnat hat sich am Sonntag gegen 20.45 Uhr ereignet. Zunächst war ein bislang unbekannter Motocrossfahrer mehrmals mit seiner Maschine ohne Kennzeichen und mit hoher Geschwindigkeit auf einem Feldweg bei dem Baggersee gefahren. An dem Baggersee waren zu diesem Zeitpunkt vier Personen, welche dort mit zwei Wohnwagen campten.

Ein 63-jähriger Camper versuchte, den Motorradfahrer aufzuhalten, indem er ein Holzbrett über den Feldweg hielt. Der Motorradfahrer fuhr dagegen. Durch den Zusammenstoß traf laut Polizeibericht das Brett die 60-jährige Ehefrau des 63-jährigen Mannes. Das Motorrad stieß anschließend noch gegen die 60-Jährige, welche aufgrund dessen zu Boden stürzte. Der Motocrossfahrer flüchtete anschließend.

Drei Männer schlagen auf Camper in Burtenbach ein

Kurze Zeit später kamen drei junge Männer, darunter der Motorradfahrer, zurück zu den Campern. Die drei jungen Männer waren mit Stöcken bewaffnet. Sie schlugen auf den 63-jährigen Mann ein. Die Ehefrau und die beiden weiteren Camper, ein 56-jähriger Mann und eine 44-jährige Frau, wollten dem 63-Jährigen zu Hilfe kommen. Auch diese drei wurden von den Angreifern mit den Stöcken geschlagen. Anschließend flüchteten die Angreifer Richtung Burtenbach und versteckten sich in einem Maisfeld.

Durch die Schläge mit den Stöcken erlitt der 63-Jährige eine Platzwunde und Prellungen am Kopf. Er musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur Behandlung gebracht werden. Seine Ehefrau erlitt eine Platzwunde an der Augenbraue. Eine Fahndung nach den flüchtenden Angreifern blieb ergebnislos. Gegen sie wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und gegen den 63-jährigen Mann wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. (AZ)