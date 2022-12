Burtenbach

07:00 Uhr

Musikverein Kemnat spielt in einem Lichtermeer

Plus Beim Jahreskonzert des Musikvereins Kemnat leuchtet die Kirche St. Georg im Schein unzähliger Kerzen. Die Musikerinnen und Musiker präsentieren Traditionelles und Klassiker.

Von Peter Wieser

Feierliche Stimmung in der nahezu vollen Kemnater Kirche St. Georg, nur einige wenige Reihen vorne waren leer geblieben: Die Zahl der in der ganzen Kirche verteilten brennenden Kerzen zu zählen, hätte wohl sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Am dritten Adventssonntag hatte der Musikverein Kemnat zu seinem Jahreskonzert eingeladen – die Besucherinnen und Besucher durften zur Ruhe kommen und Musik, die berührt, in sich aufnehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

