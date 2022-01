Polizei sucht Zeugen für Unfallfluchten in Burtenbach und Günzburg

Die Polizeiinspektionen Burgau und Günzburg ermitteln in zwei Unfallfluchten, die sich in Burtenbach und Günzburg zugetragen haben.

Der erste Fall ereignete sich im Gemeindegebiet Burtenbach. Ein Mitarbeiter des E-Werkes zeigte am Mittwochnachmittag einen Schaden an einem Lichtmasten in Kemnat an. Nach dem Schadensbild wurde die Straßenlaterne laut Polizei am Mittwoch zwischen 8 Uhr und 16 Uhr von einem Auto beschädigt. Es entstand ein Schaden von circa 2000 Euro. Personen, vor allem in der Kemnater Straße, die Angaben zum Unfallverursacher oder -in machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 08222/96900 bei der Polizeiinspektion Burgau zu melden.

Schwarzer BMW bei Bürgermeister-Landmann-Platz in Günzburg angefahren

Die Polizei in Günzburg will die Unbekannten finden, die am Mittwochabend zwischen 18.50 Uhr und 19.00 Uhr einen schwarzen BMW im Bereich des Bürgermeister-Landmann-Platzes in Günzburg angefahren und beschädigt hatten. Nach dem Unfall entfernten sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem beschädigten BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu den Verursachern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung setzen. (AZ)