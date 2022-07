Burtenbach

12:57 Uhr

Radfahrer fährt auf der falschen Seite und kollidiert mit einem Autofahrer

In Burtenbach hat sich ein Unfall zwischen einem Auto- und einem Radfahrer ereignet.

Ein Autofahrer will in Burtenbach links abbiegen und stößt mit einem 18-jährigen Radfahrer zusammen. Der Radfahrer wird in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer hat sich am Mittwochabend ereignet. Ein 49-Jähriger war laut Bericht der Polizei Burgau mit seinem Auto gegen 19.15 Uhr auf der Weinbergstraße in Burtenbach in westlicher Richtung unterwegs. Als er auf die übergeordnete Hauptstraße einbiegen wollte, kollidierte er mit einem 18-jährigen Radfahrer. Radfahrer fährt in Burtenbach auf der falschen Seite Der Radfahrer, so berichten es die Beamtinnen und Beamten, sei verbotswidrig auf der linken Seite des Gehweges in der Hauptstraße ortseinwärts gefahren. Der 18-Jährige wurde mit Verdacht auf Handgelenkbruch in ein Krankenhaus gebracht, die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 1000 Euro. (AZ)

