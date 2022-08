Rollerfahrer weicht in Burtenbach einem Lkw aus und stürzt

Weil er den Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lastwagen verhindern wollte, wich ein Rollerfahrer in Burtenbach aus und landete in einem Grünstreifen.

Ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ereignete sich am Dienstagnachmittag in Burtenbach. Ein 49-Jähriger, der gegen 15 Uhr mit seinem Auto von Burtenbach in Richtung Dinkelscherben unterwegs war, hielt am rechten Fahrbahnrand an, da er einen Anruf auf sein Mobiltelefon bekam. Ein 52-Jähriger, der mit seinem Sattelzug in der gleichen Richtung fuhr, übersah beim Vorbeifahren an dem haltenden Fahrzeug, dass ihm ein Motorroller entgegenkam.

Der 33-jährige Fahrer des Rollers wich, um einen Zusammenstoß mit dem Sattelzug zu vermeiden, nach rechts aus und stürzte in einem Grünstreifen. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 1500 Euro. (AZ)