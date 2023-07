So beurteilt die Polizei das Sunrise-Festival in Burtenbach

Beim Sunrise-Festival in Burtenbach gab Anzeigen, einen handgreiflichen Streit zwischen einem Besucher und der Polizei, die aber vor allem eines verteilt: Lob.

Vier Tage Sunrise-Festival mit Reggae-Musik und karibischem Flair – das war nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Die Polizei sieht die Großveranstaltung in Burtenbach differenziert. Ein Augenmerk der eingesetzten Beamten, so steht es im Polizeibericht vom Montag, galt der Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität. Unterstützt wurden die Burgauer Polizisten durch Beamte der Rauchgiftarbeitsgruppen der Polizeiinspektionen Neu-Ulm und Memmingen sowie den Zentralen Ergänzungsdiensten des Polizeipräsidiums aus Kempten und Neu-Ulm.

Die Bilanz des Wochenendes sind 15 Anzeigen wegen Delikten nach dem Betäubungsmittelgesetz, wie Besitz und Handeltreibens von und mit Betäubungsmitteln sowie eine Ordnungswidrigkeit, da ein Teilnehmer unter Drogeneinfluss mit dem Auto anreiste. Insgesamt stellten die Beamten geringe Mengen an Amphetamin und Ecstasy sowie eine Menge im niedrigen dreistelligen Bereich an Marihuana sicher.

Warum ein Mann sich in Burtenbach nicht kontrollieren lassen will

Eine Person konnten die eingesetzten Polizeibeamten nur mit Zwang kontrollieren. Ein 49-jähriger Mann wollte sich im Eingangsbereich nach einer vermeintlichen Drogenübergabe nicht überprüfen lassen und schlug nach den Polizisten. Den Grund für das sehr aggressive Verhalten stellten die Beamten schnell fest. Der Mann trug knapp zehn fertig gebaute Joints mit sich. Die Beamten stellten die Joints sicher und brachten den Mann auch wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte zur Anzeige. Nachdem er sich wieder beruhigt hatte, entließen die Beamten ihn nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder. Die beiden einschreitenden Polizisten wurden während der Auseinandersetzung leicht verletzt, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

Im Umfeld der Veranstaltung kam es über die vier Festivaltage, so schreibt die Polizei, lediglich zu einem Hausfriedensbruch und Diebstählen aus zwei Vorzelten. Ein Mann hatte versucht, über einen Sicherheitszaun zu steigen, um so an der Veranstaltung teilnehmen zu können. Gestohlen wurde in einem Fall Bargeld und Tabak, im anderen Fall Bargeld und eine Smartwatch. Die Uhr wurde von den Eltern der Eigentümerin schließlich am Nachmittag in Ingolstadt geortet und Beamte der Polizei stellten sie sicher.

Zeltstange verletzt bei Sunrise-Festival eine Besucherin im Gesicht

Verletzt wurde eine Besucherin am Freitagnachmittag. Eine Windböe erfasste ihr Zelt. Durch die Wucht wurde ihr eine Zeltstange ins Gesicht geschleudert. Die 20-Jährige erlitt dabei Kratzer im Gesicht und wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Dass die Veranstaltung insgesamt ohne erwähnenswerte Sicherheitsstörungen ablief, ist der guten Organisation der Veranstalter im Vorfeld des Festivals zu verdanken. Neben umfangreichen Planungsmaßnahmen wurde durch den Veranstalter eng mit der Gemeinde, der Polizei, den Feuerwehren Burtenbach und Kemnat, dem Rettungsdienst sowie der Security zusammengearbeitet. (AZ)