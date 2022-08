Burtenbach

vor 32 Min.

Streit zwischen Camper und Biker: Polizei sucht weitere Zeugen

Nachdem drei Unbekannte am See bei Burtenbach vier Camper verletzt hatten, sucht die Polizei nun erneut Zeugen.

Am Haindlsee Burtenbach kam es am Sonntag, 14. August, zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Kraftradfahrer und zwei weiteren Personen. Ein 63-jähriger Camper hielt ein Holzbrett über den Feldweg, um einen schnell fahrenden Motorradfahrer aufzuhalten. Dabei stieß das Motorrad gegen die Frau des Campers, sodass diese zu Boden fiel und der Motorradfahrer flüchtete. Als er kurze Zeit später zurückkam, waren noch zwei weitere Männer dabei, die mit Stöcken bewaffnet waren und auf die insgesamt vier Camper einschlugen. Die Polizei Burgau sucht nun erneut Zeugen, die Hinweise auf das gesuchte Motorrad und die Täter geben können und sich unter 08222/96900 melden sollen. Das gesuchte Motorrad ist eine weiße Geländemaschine, Typ Pitbike, und ohne Kennzeichen. Laut Polizei trug der Kradfahrer einen schwarzen Vollhelm mit weißen oder silbernen Spitzen, eine weiße Motorradjacke und darunter ein grünes Shirt mit Aufdruck. Er war ungefähr 180 Zentimeter groß und schlank, hatte dunkle Locken und war an den Schläfen rasiert. Ein weiterer Beteiligter war 170 bis 175 Zentimeter groß und hatte dunkle Haare mit kurzem Pony. Der letzte Unbekannte war schwarz gekleidet und zwischen 16 und 19 Jahre alt. (AZ)

