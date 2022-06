Sunrise Festival findet erstmals an gleich vier Tagen statt

Plus Christoph und Sascha Völpel organisieren das Festival in Burtenbach zum 14. Mal. Mit welchen Problemen sie zu kämpfen hatten und mit welchen Neuerungen sie aufwarten.

Die Nerven lagen kurzzeitig blank. Nur wenige Wochen vor Beginn des Sunrise Festivals in Burtenbach bekamen die Organisatoren Christoph und Sascha Völpel gleich zwei Absagen - ausgerechnet die seit Langem eingeplanten Hauptakts brachen plötzlich weg. Auf die Schnelle musste gleichwertiger Ersatz her, nach gefühlt 100erten von Telefonaten und noch viel mehr E-Mails hatten ihn die beiden Brüder gefunden. Für das Festival vom 7. bis 10. Juli, für das schon jetzt mehr als 3000 Tickets verkauft sind, fliegt extra vorzeitig eine Band aus Jamaika ein. Den ersten Abend eröffnet mit Gentleman ein Star der Reggae-Szene und Christoph Völpels ganz besonderer Favorit. Denn die Songs dieses Musikers waren einst Auslöser dafür, dass das Sunrise-Festival ins Leben gerufen wurde.