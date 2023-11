Trunkenheitsfahrt in Burtenbach: Unfallverursacher flüchtet zu Fuß

Erst fuhr er ein anderes Auto an, dann flüchtete er vor den Beamten: In Burtenbach hatte die Polizei einiges zu tun. Ein Beamter verletzte sich bei der Aktion.

Am vergangenen Donnerstagabend hat sich in Burtenbach ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem der Unfallverursacher erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Das berichtet die Polizei. Ein 29-Jähriger, der gegen 21.15 Uhr mit seinem Pkw die Waldstraße in westlicher Richtung unterwegs war, prallte frontal gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw. Der Unfallverursacher setzte laut Polizeibericht zurück und fuhr noch etwa 400 Meter, anschließend stieg er aus und lief zu Fuß weiter.

Zeugen beobachteten, wie er zu einer nahen gelegenen Unterkunft in der Hauptstraße weiterlief. Eine Streife der Polizeiinspektion Burgau stellte den Mann dort fest. Da der Beschuldigte nach Angaben der Polizei augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von über 2 Promille ergab. Der 29-Jährige flüchtete während der Anzeigenaufnahme durch die Polizeibeamten erneut, riss sich los und lief in einen Stadel. Die Beamten stellten den Mann kurze Zeit später und brachten ihn zum Dienstfahrzeug. Ein Polizeibeamter verletzte sich bei dieser Aktion leicht, blieb aber dienstfähig. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug keinen gültigen Versicherungsschutz hatte. Gegen den Unfallverursacher wird wegen mehrerer Delikte ermittelt, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unterlauben Entfernen vom Unfallort, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und einem Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz. (AZ)