Unbekannter stiehlt Scheibenegge von einem Feld in Burtenbach

Ein Mann stellt in Burtenbach eine Landmaschine auf einem Feld ab. Zwei Monate später ist die mehrere tausend Euro teure Scheibenegge weg.

Am vergangenen Mittwoch zeigte ein 65-Jähriger den Diebstahl einer Landmaschine bei der Polizeiinspektion Burgau an. Er hatte eine blaue Scheibenegge der Marke „Agripol“ vor etwa zwei Monaten auf einem Feld östlich von Burtenbach abgestellt. Jetzt stellte er fest, dass das Gerät von einem bisher unbekannten Täter entwendet wurde. Die Schadenshöhe beläuft sich laut Polizei auf rund 5000 Euro. Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau. (AZ)