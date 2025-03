Unfall auf Umgehungsstraße: 19-jährige Fahrschülerin schwer verletzt

Auf der Burtenbacher Umgehungsstraße hat sich am Mittwoch ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Motorradfahrerin ereignet. Nach Angaben der Polizei war die 19-jährige Fahrschülerin gegen 11.25 Uhr mit ihrem Krad von Münsterhausen kommend auf der Umgehungsstraße in Richtung Jettingen unterwegs. Kurz vor der Abzweigung in Richtung Dinkelscherben kam ihr in einer Linkskurve ein Lkw mit Anhänger entgegen. Die 19-Jährige streifte mit dem Lenker ihres Motorrads den entgegenkommenden Anhänger und stürzte. Ihr 37-jähriger Fahrlehrer, der unmittelbar hinter ihr fuhr, stürzte ebenfalls, wurde aber nicht verletzt. Die 19-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 4000 Euro. Die Feuerwehr Burtenbach unterstützte mit 16 Einsatzkräften. (AZ)

