Unfall in Burtenbach: Fahrradfahrer wird über Motorhaube geworfen

In Burtenbach ist es am Montag zu einem Unfall zwischen einem jugendlichen Radfahrer und einem 53-jährigen Autofahrer gekommen. Der Radler wurde dabei leicht verletzt. Laut Polizei war der Autofahrer gegen 13 Uhr auf der Weinbergstraße in westlicher Fahrtrichtung unterwegs. An der Einmündung zur Hauptstraße wollte er nach rechts abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Fahrrad verbotswidrig auf dem linken Gehweg der Hautpstraße in südlicher Fahrtrichtung. Er wollte die Einmündung zur Weinbergstraße geradeaus überqueren. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des 53-Jährigen. Der Radfahrer wurde über die Motorhaube geworfen und leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4500 Euro. (AZ)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Burtenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis