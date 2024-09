Unfallgegner streiten sich - zur Polizei gehen sie aber erst viel später

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Burtenbach, bei dem ein Mensch verletzt wurde, haben sich die Unfallbeteiligten erst später bei der Polizei gemeldet. An der Einmündung der Weinbergstraße in die Hauptstraße wollte ein Autofahrer nach links in die Weinbergstraße abbiegen, als gleichzeitig ein Fahrer eines Leichtkraftrades von der Weinbergstraße kommend nach rechts in die Hauptstraße einbiegen wollte. Dabei war der Autofahrer offenbar in zu engem Bogen abgebogen, berichtet die Polizei. Der Zweiradfahrer musste eine Vollbremsung machen und stürzte, dabei verletzte er sich am Bein. Es kam zum Streit zwischen den Beteiligten, beide fuhren weg. Der Autofahrer meldete den Unfall nachträglich der Polizei Burgau, der Zweiradfahrer machte sich auf den Weg ins Krankenhaus Krumbach. Nach seiner Behandlung informierte er die Polizei Krumbach. (AZ)

