Vater trug auf Sunrise-Fastival Baby am Bauch und kifft

Ein Vorfall auf dem Sunrise-Festival in Burtenbach zieht die Aufmerksamkeit der Behörden auf einen jungen Vater. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Polizei Burgau gemeldet, dass auf dem Festival ein Besucher in Anwesenheit eines Babys Cannabis konsumiere. Wie die Polizei mitteilte, rauchte der 34-jährige Vater einen Joint, während er seinen etwa fünf Wochen alten Säugling in einer Babytragetasche am Bauch trug. Den 34-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrikeitsverfahren, da das neue Konsumcannabisgesetz den Konsum in Anwesenheit von Minderjährigen verbietet. (AZ)

