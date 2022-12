Von Kemnat nach Oberrohr: Radweg durch vier Kommunen

Plus Ende nächsten Jahres soll die Verbindung fertiggestellt sein. Auch das neue Baugebiet in dem Burtenbacher Ortsteil kann kommen.

Anfang des Jahres hatten sich die Märkte Burtenbach, Münsterhausen, Neuburg an der Kammel und die Gemeinde Ursberg im Zuge des Förderprogramms "Radoffensive Klimaland Bayern" um Fördermittel für den Bau eines interkommunalen Radwegs von Kemnat nach Oberrohr beworben. Bayernweit hatten 206 Kommunen für insgesamt 325 Projekte eine Förderung beantragt, 27 davon wurden vom Landesverkehrsministerium ausgewählt, darunter auch das der vier Landkreisgemeinden.