Canify will wegen Cannabis-Boom Kapital in Millionenhöhe aufnehmen

Die Canify AG, ein auf medizinisches Cannabis spezialisiertes Unternehmen mit großer Produktionsstätte in Leipheim, blickt nach eigenen Angaben auf eine vielversprechende Zukunft. Laut einem aktuellen Report der internationalen Branchenexperten „Zuanic & Associates“ wird das Unternehmen seinen Umsatz bis 2027 – im Vergleich zu 2024 – um das Sechsfache steigern. Wie Canify in einer Pressemitteilung schreibt, wird bis Ende 2025 ein Umsatz im deutlich zweistelligen Millionenbereich erwartet. Zentrale Faktoren dafür seien unter anderem diversifizierte Lieferketten und ein wachsendes Portfolio innovativer pharmazeutischer Produkte.

Die Gesetzesänderung im April 2024, die den Zugang zu medizinischem Cannabis erleichtert hat, hat die geschäftliche Dynamik beflügelt. Dem Report zufolge könnte in Deutschland bis 2027 ein Marktvolumen von drei bis vier Milliarden Euro erreicht werden. Canify möchte deshalb sein Produktportfolio erweitern, sodass es neben Blüten und Extrakten auch pharmazeutische Innovationen wie Inhalatoren und Sprays umfasst. Diese Produkte ermöglichen nach Angaben des Unternehmens eine einfachere Anwendung und eine präzisere Dosierung.

Leipheim: Canify plant Expansion unter anderem in Polen und Schweiz

„Unser Ziel ist es, nicht nur den deutschen Markt zu gestalten, sondern auch international zu expandieren“, erklärt Geschäftsführer Sascha Mielcarek. Neben Deutschland visiert das Unternehmen demnach Markteintritte in die Schweiz, Großbritannien, Australien und Polen innerhalb der nächsten zwölf bis 18 Monate an.

Ferner heißt es, Canify plane eine Kapitalerhöhung in zweistelliger Millionenhöhe im ersten Halbjahr 2025, um das Wachstum zu finanzieren. Diese Mittel dienten der Erweiterung der Produktionskapazitäten sowie der Weiterentwicklung neuer pharmazeutischer Produkte. „Wir sehen enormes Potenzial in diesem Markt. Ab dem zweiten Halbjahr 2024 haben wir bereits die Gewinnschwelle erreicht. Unsere Strategie ist langfristig ausgerichtet, und mit der geplanten Kapitalerhöhung schaffen wir die Basis für nachhaltiges Wachstum“, so Mielcarek. (AZ)