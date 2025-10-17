Cannabis und Alkohol: Polizei in Burgau erwischt mehrere Verkehrsteilnehmer

Gleich drei Männer sind in der Nacht zum Freitag im Bereich der Polizeiinspektion Burgau festgestellt worden, die unter Drogen- oder Alkoholeinwirkung unterwegs waren. Gegen 20.45 Uhr, so die Mitteilung der Beamten, wurde in der Aberthamer Straße in Offingen der Fahrer eines E-Scooters kontrolliert. Der 21-jährige Mann gab an, am Vormittag Cannabis konsumiert zu haben. Daraufhin wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet. Seinen Scooter musste der Mann stehen lassen. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Ebenso mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen muss ein 33-jähriger Mann. Dieser wurde in Landensberg in der Hauptstraße zu einer Routinekontrolle angehalten, teilt die Polizei mit. Dabei zeigte er Auffälligkeiten, bei denen die Polizisten auf einen vorherigen Drogenkonsum schließen konnten. Auch bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet. Da der Mann über keinen Wohnsitz im Inland verfügte, wurde zur Sicherung des Verfahrens eine Sicherheitsleistung erhoben. Auch er durfte seine Fahrt nicht fortsetzen.

Schließlich wurde bei einer Kontrolle in der Schnuttenbacher Dorfstraße ein 31-jähriger Autofahrer angehalten. Bei dessen Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis von über 1,1 Promille. Daraufhin wurde bei ihm ebenfalls eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Ebenso wurde dem Mann die Weiterfahrt verboten. (AZ)