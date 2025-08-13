Icon Menü
Cannabiskonsum am Steuer: Zwei Fahrer in Ichenhausen und Günzburg erwischt

Ichenhausen/ Günzburg

Kontrollen in Ichenhausen und Günzburg: Zwei Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis ertappt

Zwei Fahrer waren trotz vorherigen Cannabiskonsums auf der Straße unterwegs. Den zweiten Fahrer erwartet ein zusätzliches rechtliches Problem mit seinem E-Scooter.
    Zwei Fahrer hatten vor ihren Fahrten in Ichenhausen und Günzburg Cannabis konsumiert.
    Zwei Fahrer hatten vor ihren Fahrten in Ichenhausen und Günzburg Cannabis konsumiert. Foto: Philipp von Ditfurth, dpa (Symbolbild)

    Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Dienstag in Ichenhausen, kurz nach 15 Uhr, hat der 22-jährige Fahrer eines Pkw deutliche Anzeichen von vorangegangenem Cannabiskonsum gezeigt. Laut Polizeibericht räumte er diesen gegenüber den Beamten auch ein. Daher ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung ein über dem Grenzwert liegendes Ergebnis zeigen, erwartet den Fahrer ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

    Ebenfalls kurz nach 15 Uhr wurde am Dienstag ein 40-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Schlachthausstraße in Günzburg einer Verkehrskontrolle unterzogen, da an seinem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Rahmen der Kontrolle gab der Mann laut Polizei dann an, am Vorabend eine größere Menge Cannabis konsumiert zu haben. Daher ordneten die Beamten auch in diesem Fall eine Blutentnahme an. Auch ihn erwartet ein Bußgeld und ein Fahrverbot. Die weiteren Ermittlungen ergaben zudem, dass der E-Scooter nicht versichert war, was eine Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz darstellt. (AZ)

