Kontrollen in Ichenhausen und Günzburg: Zwei Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis ertappt

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Dienstag in Ichenhausen, kurz nach 15 Uhr, hat der 22-jährige Fahrer eines Pkw deutliche Anzeichen von vorangegangenem Cannabiskonsum gezeigt. Laut Polizeibericht räumte er diesen gegenüber den Beamten auch ein. Daher ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung ein über dem Grenzwert liegendes Ergebnis zeigen, erwartet den Fahrer ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Ebenfalls kurz nach 15 Uhr wurde am Dienstag ein 40-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Schlachthausstraße in Günzburg einer Verkehrskontrolle unterzogen, da an seinem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Rahmen der Kontrolle gab der Mann laut Polizei dann an, am Vorabend eine größere Menge Cannabis konsumiert zu haben. Daher ordneten die Beamten auch in diesem Fall eine Blutentnahme an. Auch ihn erwartet ein Bußgeld und ein Fahrverbot. Die weiteren Ermittlungen ergaben zudem, dass der E-Scooter nicht versichert war, was eine Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz darstellt. (AZ)