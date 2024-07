In Günzburg startet eine „Catch the Cash“-Aktion

Ein neuer Trend in den sozialen Medien ist jetzt auch in Günzburg zu finden: Auf Instagram findet man viele „Catch the Cash“-Seiten aus zahlreichen deutschen Städten wie Berlin, München, Augsburg, Ulm oder Kempten. „Catch the Cash“ ist ein Phänomen, das bares Geld verspricht. Hierbei handelt es sich um eine Art Schatzsuche: Videos, die zeigen, wie Geld versteckt wird, werden gepostet. Dann dürfen alle danach suchen. Es folgen teils Hunderttausende den entsprechenden Social-Media-Profilen. Nun gibt es die digitale Schnitzeljagd auch in der Großen Kreisstadt. Der Finder darf behalten, was er findet.

Gutscheine und Geld werden in Günzburg versteckt, die Hinweise sind auf Social Media

Die Cityinitiative Günzburg e.V. versteckt ab sofort regelmäßig bares Geld oder Gutscheine in der Günzburger Innenstadt und möchte damit für gute Laune sorgen. Wer sich in Günzburg ein wenig auskennt, hätte gute Chancen, die Verstecke zu finden. Hinweise zum jeweiligen Versteck finden Abonnenten auf Instagram und TikTok unter „catch_cash_guenzburg“. Wer aufmerksam die beiden Kanäle verfolgt, kann losziehen und anhand der Videos vielleicht zu einem glücklichen Finder werden. Einige haben den Wettlauf um den Finderlohn bereits gewonnen. Als Gegenleistung wird lediglich gebeten, den Fund unter dem Hashtag #catchcashguenzburg zu teilen und den Account zu verlinken. Die Cityinitiative Günzburg e.V. möchte mit dieser Aktion unter anderem auf die sehenswerte Altstadt Günzburgs aufmerksam machen. Ein zusätzlicher Effekt sei, die Innenstadt Günzburg einmal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und Orte zu entdecken, die man vielleicht noch gar nicht wahrgenommen hat. (AZ)