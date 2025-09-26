Musikschulleiter Christian Weng will als Bürgermeister kandidieren

Der Ortsverband der CSU Jettingen-Scheppach setzt auf Aufbruch: Einstimmig schlägt der Ortsvorstand den Mitgliedern Christian Weng als Bürgermeisterkandidaten vor. „Wir stehen geschlossen hinter Christian Weng“, betont CSU-Fraktionsvorsitzende Rita Botzenhart. „Mit seiner Erfahrung, seinem Engagement und seiner klaren Lösungsorientierung ist er genau der Richtige für Jettingen-Scheppach.“

Christian Weng selbst schreibt in einer Pressemitteilung: „Als Marktgemeinderat und Schulleiter kenne ich die Herausforderungen und Potenziale unserer Gemeinde aus erster Hand. Mit offenem Ohr, klarem Blick und viel Herzblut möchte ich Jettingen-Scheppach gemeinsam mit allen Generationen weiterentwickeln.“ Seine Leitmotive seien: „Gemeinsam Gestalten“ und „Dienen und Leisten“ – für kurze Wege und transparente Entscheidungen.

Altbürgermeister Hans Reichhart zeigt sich ebenfalls überzeugt: „Christian Weng ist ein echter Möglichmacher! Er hat die Musikschule Mindeltal zu einer Institution mit überregionaler Bedeutung entwickelt und versteht es, Menschen zu begeistern und zu verbinden. Ich bin sicher: Mit seinem Engagement und seiner Tatkraft wird er auch als Bürgermeister neue Impulse setzen.“

Was der zweifache Vater für Jettingen-Scheppach erreichen will

Weng, 36 Jahre alt, lebt mit seiner Frau und zwei Kindern im Markt. Nach Studien in Politik, Soziologie und Germanistik an der LMU München (Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien) sowie einem Dirigierstudium in Stuttgart und Mannheim leitet er seit 2013 die Musikschule Mindeltal. Seit 2020 engagiert er sich als Marktgemeinderat und Kulturreferent. Als Dozent und Experte unter anderem in den Bereichen Modernisierung und Verwaltung genießt er laut eigenen Angaben weit über die Region hinaus hohes Ansehen.

Thomas Waschhauser, stellvertretender CSU-Ortsvorsitzender, fasst zusammen: „Christian hat frische Ideen, Führungserfahrung, Organisationstalent und ganz wichtig: Er begegnet allen Menschen mit Respekt und hat für jeden ein offenes Ohr. Genau das brauchen wir für einen zukunftsfähigen Markt.“

Die Nominierungsversammlung findet am 12. Oktober um 19 Uhr im Gasthof zur Sonne in Jettingen statt. Interessierte sind herzlich eingeladen, mehr über den Kandidaten und das Programm „Gemeinsam.Heimat.Zukunft“ zu erfahren.

Weng ist der zweite Kandidat für das Amt im Markt. Auch der amtierende Bürgermeister Christoph Böhm (Freie Unabhängige Wähler) will bei den Kommunalwahlen 2026 wieder antreten, auch er soll im Herbst nominiert werden. (AZ)