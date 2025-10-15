CSU schickt Musikschulleiter Christian Weng offiziell ins Rennen

Der Saal der Gaststätte „Zur Sonne“ in Jettingen-Scheppach platzte aus allen Nähten. Wer zu spät kam, musste stehen – und blieb dennoch bis zum Schluss. Die CSU hatte zur öffentlichen Nominierungsversammlung geladen, am Ende gab es ein einstimmiges Votum: Mit 100 Prozent der Stimmen wurde Musikschulleiter Christian Weng offiziell als Bürgermeisterkandidat nominiert.

Die Stimmung sei elektrisierend gewesen, geprägt von Zuversicht, Aufbruch und dem Willen, etwas gemeinsam zu bewegen, heißt es in der Pressemitteilung. Rita Botzenhart nominierte seitens der CSU-Fraktion und betonte: „Mit seiner motivierenden und mitreißenden Art kann er den Wandel gestalten, den wir uns für unsere Heimat wünschen – ohne unsere Werte und Traditionen aus den Augen zu verlieren.“ Altbürgermeister Hans Reichhart betonte vor allem die Kompetenz, die Weng in seinem Werdegang unter Beweis gestellt habe: „Christian lernte in den letzten zwölf Jahren die Verwaltung von der Pike auf und war ein Möglichmacher, der mutig vorangegangen ist, der motivierte und verband.“ „Wenn man Christian beim Gespräch mit Menschen erlebt, sei es bei Wahlständen vor lokalen Geschäften oder in Alltagssituation, spürt man, dass er für unseren Markt brennt“, ergänzte stellvertretender CSU-Vorsitzender Thomas Waschhauser.

Christian Weng stellt Sieben-Säulen-Programm vor

Christian Weng stellte sein Sieben-Säulen-.Programm vor und erklärte: „Ich stehe für Wandel – getragen von Transparenz, Dialog und Mut. Für ein Jettingen-Scheppach, das seine Zukunft gemeinsam gestaltet.“ Er wolle ein Bürgermeister sein, „der nicht nur verwaltet, sondern gestaltet, der nicht nur spricht, sondern zuhört. Und der nicht nur verspricht, sondern liefert“, sagte der 36-Jährige unter langanhaltendem Applaus.

Drei Kompetenzen brauche ein Bürgermeister, resümierte Landrat Hans Reichhart am Ende der Versammlung. „Verwaltungskompetenz, Entscheidungsfreudigkeit und Freude mit/Freude an Menschen“. Er freue sich, dass der CSU-Kandidat aus Jettingen-Scheppach alle drei Fähigkeiten „in großem Maße“ mitbringe. (AZ)