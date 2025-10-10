Christina Wörner möchte als Bürgermeisterin für Burtenbach kandidieren

Zum ersten Mal in der Geschichte der Marktgemeinde Burtenbach bewirbt sich eine Frau um das höchste politische Amt im Ort, Christina Wörner tritt dabei als Kandidatin der Wählergruppierung „Bürger reden mit“ an. Das teilt die Gruppierung in einer Pressemitteilung mit.

Die Bürgermeisterkandidatin für Burtenbach hat Erfahrung im öffentlichen Dienst

Die 37 -Jährige bringe nicht nur Fachwissen, sondern auch langjährige Erfahrung im öffentlichen Dienst mit. Als studierte Diplom-Verwaltungswirtin leitet sie derzeit einen Fachbereich im Landratsamt Günzburg im Bereich Unterhalt und gerichtliche Hilfen des Jugendamtes. Zudem engagiert sie sich seit vielen Jahren in der Kommunalpolitik: In Winterbach ist sie Gemeinderätin, Kindergartenreferentin, Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses und Mitglied in der Verwaltungsgemeinschaftsversammlung Haldenwang.

Die gebürtige Mönstetterin lebt mit ihrem Mann und zwei Grundschulkindern in Waldkirch. Auch in den örtlichen Vereinen ist sie fest verwurzelt und bringt sich aktiv ein, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Über ihre Ambitionen sagt sie: „Ich bin hoch motiviert und freue mich auf diese schöne und verantwortungsvolle Aufgabe. Mein Ziel ist es, alle drei Ortsteile gleichermaßen zu stärken und für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger stets ein offenes Ohr zu haben.“

Christina Wörners Schwerpunkt: Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Ein Schwerpunkt ihrer Agenda liege auf der Förderung der Vereinbarkeit von Familie und beruflichen Verpflichtungen. Neben der Stärkung der Kindertagesstätten möchte sie nach eigenen Angaben insbesondere die laufende Grundschulsanierung mit Blick auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung aktiv begleiten. „Unsere Familien brauchen Verlässlichkeit – dafür werde ich mich einsetzen“, betont sie. Mit ihrer Fachkompetenz, ihrem kommunalpolitischen Engagement und ihrer Bodenständigkeit tritt Christina Wörner an, um Burtenbach auf dem Weg in eine moderne und zugleich bürgernahe Zukunft zu begleiten, teilt die Wählergruppierung mit.

Die Wählergruppierung „ Bürger reden mit“ nominiert die Bürgermeisterkandidatin Christina Wörner am Dienstag, dem 14. Oktober, um 19 Uhr im Vereinszimmer der Taverne „Aethrion“ in Burtenbach, Industriestrasse 2. Die Bevölkerung ist hierzu eingeladen. (AZ)