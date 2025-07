Christoph Böhm will als Bürgermeister in Jettingen-Scheppach weitermachen

Jettingen-Scheppachs Bürgermeister Christoph Böhm, seit 2020 im Amt, will bei den Kommunalwahlen im kommenden Jahr erneut kandidieren. Böhm, gleichzeitig Erster Vorsitzender der Freien Unabhängigen Wähler Jettingen-Scheppach, gab dies bei der Jahreshauptversammlung am Freitag offiziell bekannt. Für die im Herbst vorgesehene Nominierungsversammlung soll Böhm von der erweiterten Vorstandschaft als Kandidat zur Wahl des Ersten Bürgermeisters vorgeschlagen werden.

Christoph Böhm habe das Amt des Ersten Bürgermeisters angetreten während der Corona-Pandemie und unter noch nie dagewesenen Einschränkungen die Amtsgeschäfte umsichtig weitergeführt, so die Pressemitteilung. Er habe zielstrebig vorhandene Altlasten abgearbeitet, dabei Akzente gesetzt und den Markt vorangebracht, betonte der Zweite Vorsitzende Paul Heinle. Trotz des Neubaus der Dreifachsporthalle und zahlreicher weiterer Baustellen, die teilweise gleichzeitig erfolgt seien, sei unter ihm die Verschuldung auf einem so niedrigen Niveau angelangt, wie es in den vergangenen Jahrzehnten nicht der Fall gewesen sei. Heinle nannte während dessen Amtszeit abgeschlossene Projekte, unter anderem die Erweiterung der Kindertagesstätte Johann Breher, die Sanierung der Friedhofsmauer in Jettingen wie auch die vor kurzem erfolgte Fertigstellung des Wasserhochbehälters für eine sichere Trinkwasserversorgung im Ortsteil Scheppach. Nach der energetischen Sanierung und neuer Dacheindeckung des Jettinger Rathauses erfolge nun die Neugestaltung des Rathausvorplatzes und dessen Umfelds. Auch das Entstehen neuer Wohnbaugebiete in Jettingen, in Ried sowie in Freihalden, wo etwa 40 Bauplätze geplant sind, sprach Heinle an. Genauso seien die kleineren Maßnahmen, wie der Ausbau der Bischofstraße oder die Sanierung der Spielplätze, nie aus den Augen verloren worden.

„Es waren Jahre, anfangs begleitet von Corona und anschließend vom Ukraine-Konflikt, die vieles abverlangt haben. Auf den Markt wird auch in Zukunft einiges zukommen. Vor allem die Ganztagsbetreuung, aber auch das Schaffen von Wohnraum, werden wichtige Themen für die Entwicklung Jettingen-Scheppachs sein. Für mich bedeutet das, als Bürgermeister nicht nur Verantwortung zu übernehmen, sondern auch, für meinen Heimatort etwas zu tun, diesen zu gestalten und weiter nach vorn zu bringen“, so Böhm. Die FUW Jettingen-Scheppach stehen weiterhin hinter Christoph Böhm: Es habe zuvor keine Amtsperiode gegeben, in der so viele Maßnahmen und Projekte durchgeführt und abgearbeitet worden seien. Bei den turnusmäßigen Neuwahlen wurde Böhm, seit 19 Jahren Erster Vorsitzender, erneut und ohne Gegenstimme in seinem Amt bestätigt. Sein Vertreter ist weiterhin Paul Heinle, ebenso wurden Jonas Fischer als Schriftführer und Hans Selzle als Kassierer wiedergewählt. (AZ)