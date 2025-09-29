ComeToGZer: Landkreisfestival wird europäisch

Benvenuto, üdvözlöm und herzlich willkommen heißt es am 24. und 25. Oktober, wenn das Landkreisfestival ComeToGZer des Landkreises Günzburg in die sechste Runde geht. Die Ehemalige Synagoge in Ichenhausen verwandelt sich in eine Bühne für musikalische Vielfalt – und diesmal geht der Blick über die Landkreisgrenzen hinaus: Unter dem Motto „GZ goes Europe“ treten nicht nur herausragende Künstlerinnen und Künstler aus der Region auf, sondern auch musikalische europäische Gäste wie Lela Cortesi aus Mailand mit ihrer Band „Naga“ oder der ungarische Klarinettenvirtuose Jozsef Balogh, der eigens für das Festival das Stück „Ein Abend in der Synagoge Ichenhausen“ komponiert hat. Dieses bringt er mit Musikern wie Dominik Wiedenmann und Thomas Seitz zur Uraufführung und lässt so die Idee hinter dem Festival aufleben: musikalische Begegnungen schaffen, Brücken bauen und das kreative Potenzial der Region sichtbar machen.

Neu ist in diesem Jahr die gezielte europäische Erweiterung des Programms. „Das Besondere an ComeToGZer ist das Zusammenspiel von Künstlerinnen und Künstlern aus dem Landkreis Günzburg. In diesem Jahr gehen wir noch einen Schritt weiter und holen auch europäische Musikerinnen und Musiker auf unsere Bühne“, erklärt Hermann Skibbe, musikalischer Leiter des Festivals. Auch Simon Paintner-Frei, Kulturmanager des Landkreises Günzburg, freut sich über die Weiterentwicklung: „Wir möchten die Vielfalt Europas im Kleinen erfahrbar machen – mit Klängen, die überraschen, berühren und verbinden. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf musikalische Kooperationen freuen, die es so noch nie gegeben hat.“ Das Festival erstreckt sich wie gewohnt über zwei Tage und bietet ein abwechslungsreiches Programm für alle Musikliebhaber:

Klassik, Poesie und sanfter Rock in der ehemaligen Synagoge in Ichenhausen Icon Galerie 56 Bilder CometoGZer: Zum fünften Mal fand an zwei Abenden das Landkreisfestival statt.

Freitag, 24. Oktober – Classic goes Pop: Klassik trifft auf moderne Sounds, feine Streicherarrangements und Pianomusik verbinden sich mit Pop-Elementen zu einem ganz eigenen Klangerlebnis. Mit dabei: preisgekrönte junge Talente aus der Region wie Valentin Seitz, Zarah Lina Gubisch und Hannah Mayer, Simon Musselmann und Anna Koch (Gitarre) renommierte Künstler wie Thomas Seitz (Trompete), Dominik Wiedenmann (Piano), Silvia Kolb (Piano), Joszef Balogh (Klarinette), Veronika Balogh (Violine), Susanne Steinle (Sopran) sowie das beim letzten Festival entstandene United String & Voice Ensemble mit Dani Schön und Bruce Wohllaib am Gesang.

Samstag, 25. Oktober – Unplugged Night: Der zweite Abend bringt handgemachte Musik aus den Genres Pop, Rock und Jazz – unplugged, hautnah und voller Emotion. Auf der Landkreisbühne stehen Thomas Stieben, Stella Mae, Lela Cortesi und „Naga“ aus Mailand. Therese wird ihre brandneue Single präsentieren. Mit dabei sind außerdem Bruce Wohllaib, die junge Band Cloud Research mit Paul Offenwanger, Fynn Wilmer, Therese Eggstein und Niklas Grunewald. Hermann Skibbe präsentiert Stücke aus seinem neuen Programm „Lieder machen Leute“. Die Gäste können sich zudem auf Norbert Buchmacher, das United String & Voice Ensemble mit Dani Schön und Bruce Wohllaib, Jozsef Balogh und Sebastian Teichner freuen.

Beide Abende werden moderiert von Nina Kaimer und finden in der Ehemaligen Synagoge in Ichenhausen statt – ein Veranstaltungsort, der mit seiner einzigartigen Raumakustik bereits in den vergangenen Jahren Publikum wie Künstler begeistert hat. Beginn ist jeweils um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr). Tickets gibt es ab sofort bei „Florales“ in Ichenhausen (Marktstraße 23), bei der Buchhandlung Pfob in Burgau und online unter https://eveeno.com/222451215 (Freitag) https://eveeno.com/642366032 (Samstag). Die online erworbenen Tickets werden an der Abendkasse hinterlegt. (AZ)