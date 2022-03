Ab 3. April: Alles wie früher auf den Fußballplätzen in Bayern

Die Bayerische Staatsregierung hebt die pandemiebedingten Einschränkungen auf. Der Bayerische Fußballverband kommentiert das natürlich positiv - mahnt aber auch.

Für den Amateurfußball in Bayern naht der Tag, auf den alle hingefiebert haben: Ab Sonntag, 3. April 2022, gibt es keine coronabedingten Einschränkungen im Trainings- und Spielbetrieb mehr – weder auf noch neben dem Platz.

Die Bayerische Staatsregierung hat in der Kabinettssitzung an diesem Dienstag (29. März 2022) beschlossen, die am 2. April auslaufenden pandemiebedingten Zugangsbeschränkungen im Sport nicht mehr zu verlängern.

Schraudner begrüßt den neuen Weg

Robert Schraudner, der die Corona-Taskforce des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) leitet und die jüngsten Verlängerungen der Auflagen teilweise harsch kritisiert hatte, begrüßt den neuen Weg. Die komplette Fußball-Familie sei „sehr glücklich, dass der Fußballsport in ganz Bayern nun wieder von allen so ausgeübt und begleitet werden kann, wie wir ihn kennen und lieben.“

Schraudner betonte gleichzeitig, dass das Ende der Einschränkungen nicht das Ende der Wachsamkeit bedeuten dürfe und sagte: „Wir sollten alle auch weiterhin sehr verantwortungsvoll mit der Situation umgehen und Vorsicht walten lassen. Dass wir das können, haben wir in den jetzt über zwei Jahren der Pandemie gezeigt. Dafür braucht es keine Vorschriften und Gesetze, es braucht weiterhin unseren gesunden Menschenverstand.“

Auflagen sind auch in Zukunft möglich

Mögliche Einschränkungen sind auch nach dem 2. April nicht automatisch vom Tisch. Denn auf Basis der bundesweit gültigen „Hotspot-Regelung“ ist es möglich, dass die zuständigen Behörden die Corona-Lage eigenständig beurteilen und kurzfristig lokale oder regionale Einschränkungen beschließen, um die Folgen der Pandemie zu begrenzen.

Aktuell gibt es in Bayern allerdings keinen solchen Hotspot. Und die Staatsregierung greift – anders als andere Landesregierungen – nicht zu dem Mittel, den ganzen Freistaat per se zu einem Hotspot zu erklären. (bfv)